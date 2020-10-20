Посетители петербургского кафе устроили стрельбу

В северной столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что посетители местного кофе устроили драку со стрельбой.
В результате случившегося один из конфликтовавших получил ранение и был госпитализирован. Правоохранители занимаются поиском нападавшего, передает телеканал "360".
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