Посетители петербургского кафе устроили стрельбу

В северной столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что посетители местного кофе устроили драку со стрельбой.

В результате случившегося один из конфликтовавших получил ранение и был госпитализирован. Правоохранители занимаются поиском нападавшего, передает телеканал "360".