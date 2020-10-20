В Екатеринбурге нашли труп пропавшего пилота

В Екатеринбурге обнаружен труп российского гражданина. Уточняется, что умерший являлся пилотом, который последние несколько дней числился пропавшим.
По факту случившегося организована проверка. Следователям предстоит выяснить, носит ли смерть человека криминальный характер, пишет Москва 24.
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