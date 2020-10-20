В реку под Вологдой упал вертолет

В реку Сухона в окрестностях населенного пункта Бобровское в Вологодской области упал вертолет Robinson R44, передает URA.Ru. Сообщается, что он совершал коммерческий рейс из Вологды в Великий Устюг. Известно, что данная модель рассчитана на четырех человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
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