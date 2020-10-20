Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Вторник
20 октября
Лента новостей
13:34
В реку под Вологдой упал вертолет
13:33
Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения
13:14
Ефремова доставили в суд
13:09
Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе
13:01
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
12:59
Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола
12:58
"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой
12:58
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
12:52
Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина
12:28
Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход
12:22
"Мутантка какая-то": народ в шоке от пикантного снимка звезды сериалов
11:49
"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной
11:36
Фанаты молятся: у звезды голливудского кино обнаружили рак
11:19
В семье Федора Бондарчука страшное горе
11:18
Лукашенко своими неадекватными действиями спровоцировал выход людей на улицу – политолог
10:57
"Киркоров передал эстафету": Галкин вспомнил начало отношений с Пугачевой
10:54
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо
10:50
"Мы с ним одной группы крови": забывшая прошлые обиды Яковлева нашла общий язык с зятем
10:39
Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео
10:20
Миллионы: озвучена астрономическая стоимость памятников Захарова и Караченцова
10:17
Стало известно отношение Путина к повторному введению карантина в России
10:10
Заявление МВД Белоруссии о применении боевого оружия на протестах назвали блефом
10:01
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
09:44
Вся Тува осталась без электричества
09:39
"Такая гадость!": Поргина позвонила дочери Захарова после слухов о наркологической клинике
09:18
"Отдых – это наглость!": Глюкоза заразилась коронавирусом перед отпуском
09:12
Мэр Бишкека ушел с поста
08:38
В России планируют отменить плату за коммунальные услуги для бедных
08:31
"Это нетактично и неправильно": Пугачева окончательно порвала с Киркоровым
06:49
Страшная болезнь помешала Пелагее развестись
04:37
"Не хочу вариться в подставах": звезда "Дома-2" Черно забрала мужа и сбежала за периметр
02:14
Чтобы лишнего не сказали: cтало известно о запрете поздравлять сына Лукашенко с днем рождения
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 октября 2020 года
21:59
Адвокат: Блогеру Mellstroy грозит уголовная ответственность за избиение девушки в прямом эфире
21:49
В Светлогорске при пожаре на целлюлозно-картонном комбинате погиб рабочий
21:40
Под Дмитровом упавшей со склона москвичке понадобилась помощь спасателей
21:26
Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии
21:08
В Ногинске аномально низкорослые мужчины избили москвича
20:54
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска
20:14
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
19:54
В центре Москвы двое гастарбайтеров изнасиловали школьницу
19:13
В Петербурге микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
19:10
Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
18:31
В Москве сиделка систематически избивала пенсионерку
18:24
Собчак ради наживы торгует трусами за бешеные деньги
17:49
"Скинула платье и села с ним": обнаженную Орейро сняли на балконе отеля
17:42
Степаненко расцвела после развода с Петросяном
17:40
РДШ и ТНТ исполняют мечту учительницы из Москвы
17:35
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
17:08
Унижаться на пробах и пахать за копейки: звезда сериала "Саша+Маша" сообщила о несправедливости
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим
Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Регионы

В реку под Вологдой упал вертолет

прочитано 87 раз

В реку Сухона в окрестностях населенного пункта Бобровское в Вологодской области упал вертолет Robinson R44, передает URA.Ru. Сообщается, что он совершал коммерческий рейс из Вологды в Великий Устюг. Известно, что данная модель рассчитана на четырех человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

Автор: 20 октября 2020, 13:34 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Эксперт предрек новые провокации белорусской оппозиции: Власти будут вынуждены применить оружие
Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля

Шоу-бизнес

"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой
Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина
Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход
"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Отдых – это наглость!": Глюкоза заразилась коронавирусом перед отпуском

У певицы сорвались планы

Шоу-бизнес

В семье Федора Бондарчука страшное горе

Информацию подтвердили в компании артиста
Шоу-бизнес

"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Звезда откровенно семейном бюджете
Шоу-бизнес

"Такая гадость!": Поргина позвонила дочери Захарова после слухов о наркологической клинике

Актриса считает случившееся подлостью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+