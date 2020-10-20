Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео

На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №5 на Лососинском шоссе в Петрозаводске автомобиль Volkswagen сбил 56-летнюю женщину, передает сайт VSE42.RU. Удар был такой силы, что женщина сделала сальто в воздухе и отлетела к идущим во встречном направлении машинам.
Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения, установленные поблизости. За рулем иномарки был 84-летний мужчина. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.
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