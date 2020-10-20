Вся Тува осталась без электричества

Республика Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, передает телеканал "360" со ссылкой на местные власти. Сообщается, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Местных жителей просят соблюдать спокойствие.
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