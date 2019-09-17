В Смоленской области БТР задавил солдата

В Смоленской области БТР наехал на солдат во время учений. Один из пострадавших скончался.
Парень находился рядом с БТР. В какой-то момент водитель бронетранспортера резко наехал на военнослужащих. Одного из потерпевших успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Через несколько часов он скончался от остановки сердца, пишет телеграм-канал Mash.
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