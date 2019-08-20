Сотрудник ГИБДД из Уфы попался на подделке диплома

В Уфе бывший начальник отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора Управления ГИБДД по Башкирии представьте перед судом за фальшивый диплом. Об этом сообщает ToDay News Ufa.
Приобрел фальшивый документ силовик еще в 90-х. Тогда же он устроился на работу в ГАИ. Несколько лет мужчине удавалось продвигаться по карьерной лестнице и даже получать награды. История с подделкой вскрылась уже после выхода полицейского на пенсию.
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