В Кемерово местный житель зверски избил отца на поминках

В Кемерово пьяный мужчина зверски избил 91-летнего отца на поминках жены. Когда он понял, что пенсионер не дышит, вызвал медиков и полицию.
Злоумышленник пытался убедить сотрудников правоохранительных органов в том, что отец получил травмы сам. Однако экспертиза показала, что пожилому мужчине нанесли около 30 ударов.
Местный житель вину не признает. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает VSE42.RU.
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