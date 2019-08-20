В Новгороде обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

В минувшую субботу, 17 августа, в Великом Новгороде было найдено тело мужчины с ножевым ранением в сердце. Труп обнаружили полицейские на Хутынской улице, сообщает пресс-служба управления МВД по Новгородской области.
Предполагаемого убийцу уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося выясняются, передает FlashNord.
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