В Новгороде обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

В минувшую субботу, 17 августа, в Великом Новгороде было найдено тело мужчины с ножевым ранением в сердце. Труп обнаружили полицейские на Хутынской улице, сообщает пресс-служба управления МВД по Новгородской области.

Предполагаемого убийцу уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося выясняются, передает FlashNord.