Два жителя Ульяновской области умерли после отравления подсолнечным маслом

В Ульяновской области два человека умерли после отравления подсолнечным маслом. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.
За последние дни в больницу с отравлением поступили семь человек, в том числе двое детей. Предположительно, они все почувствовали себя плохо после того, как попробовали одно масло. В настоящее время угрозы их жизни нет.
Пострадавшие считают, что в продукт мог попасть крысиный яд. Как сообщает РИА Новости, масло изготовил пожилой мужчина из Тереньгульского района.
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