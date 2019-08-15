В Петербурге загорелся цех по производству рыбы

В четверг, 15 августа, в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. На Пулковском шоссе загорелось сооружение, в котором находится цех по производству рыбы. Пламя охватило 500 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К тушению пожара были привлечены 98 человек и 21 единица техники, сообщает FlashNord. По предварительным данным, пострадавших нет.
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