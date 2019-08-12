Жуткое ДТП в Подмосковье унесло пять жизней

В Московской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на прокуратуру региона.
В региональном Минтрансе уточнили, что инцидент произошел на 159-м километре Рижского шоссе в районе городского округа Шаховская. Столкнулись грузовик, микроавтобус и джип. По предварительной версии, первой в джип врезалась фура, следовавшая в попутном направлении, а после легковой автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с микроавтобусом.
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