Под Архангельском при столкновении поезда и авто пострадали трое детей

В Архангельской области ВАЗ-2105 столкнулся с поездом, следовавшим в Новороссийск. Это произошло 26 июня в 800 метрах от станции Ломовое.
В результате аварии погиб водитель машины и пострадали трое детей. Школьники получили травмы разной степени тяжести. Для их транспортировки понадобился вертолет, сообщает FlashNord со ссылкой на сайт регионального МЧС.
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