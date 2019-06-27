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Регионы

Под Архангельском при столкновении поезда и авто пострадали трое детей

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В Архангельской области ВАЗ-2105 столкнулся с поездом, следовавшим в Новороссийск. Это произошло 26 июня в 800 метрах от станции Ломовое. 

В результате аварии погиб водитель машины и пострадали трое детей. Школьники получили травмы разной степени тяжести. Для их транспортировки понадобился вертолет, сообщает FlashNord со ссылкой на сайт регионального МЧС.

Автор: Полина Крылова27 июня 2019, 13:53

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