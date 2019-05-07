"Диктант Победы" на Дальнем Востоке прошел с размахом
На данный момент участие в акции "Единой России"
приняли 11 дальневосточных регионов, рассказал парламентарий. "Также
площадки акции были развернуты на территории четырех иностранных государств,
которые по своему времени ближе к дальневосточному – это Китай, Монголия,
Вьетнам и Казахстан", – отметил Хинштейн, который является председателем
оргкомитета "Диктанта Победы".
Единоросс уточнил, что больше всего площадок было организовано в Якутии – 11. В Бурятии и Хабаровском крае – по семь. По его словам, граждане проявили высокий интерес к акции. "Основной этап диктанта состоится в 13:00 по московскому времени", – напомнил координатор партпроекта "Историческая память".
К акции присоединятся Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия и другие регионы страны. Кроме того, в 14:00 по московскому времени все желающие смогут пройти онлайн-диктант и сразу узнать результат. Площадки акции в России организованы в городах с населением более 500 тысяч, городах воинской славы и городах-героях.
Участникам дается 45 минут для ответа на 20 вопросов. Большая часть из них предполагает четыре варианта ответов. Часть заданий разработали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
"Диктант Победы" – акция с международным масштабом. 46 ее площадок расположены за рубежом. При поддержке Россотрудничества они открылись в Австрии, Белоруссии, Германии, Израиле, Китае, Польше, Сербии, Турции, Узбекистане, Чехии и других странах. Итоги акции будут подведены 12 июня, в День России, на сайте Диктантпобеды.рф.
Напомним, партийный проект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
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