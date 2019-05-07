"Диктант Победы" на Дальнем Востоке прошел с размахом

Участие в акции "Единой России" "Диктант Победы", посвященной событиям Великой Отечественной войны, приняли более пяти тысяч человек. Депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн сообщил, что диктант прошел одновременно на 64 площадках Дальнего Востока.



На данный момент участие в акции "Единой России" приняли 11 дальневосточных регионов, рассказал парламентарий. "Также площадки акции были развернуты на территории четырех иностранных государств, которые по своему времени ближе к дальневосточному – это Китай, Монголия, Вьетнам и Казахстан", – отметил Хинштейн, который является председателем оргкомитета "Диктанта Победы".



Единоросс уточнил, что больше всего площадок было организовано в Якутии – 11. В Бурятии и Хабаровском крае – по семь. По его словам, граждане проявили высокий интерес к акции. "Основной этап диктанта состоится в 13:00 по московскому времени", – напомнил координатор партпроекта "Историческая память".

К акции присоединятся Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия и другие регионы страны. Кроме того, в 14:00 по московскому времени все желающие смогут пройти онлайн-диктант и сразу узнать результат. Площадки акции в России организованы в городах с населением более 500 тысяч, городах воинской славы и городах-героях.

Участникам дается 45 минут для ответа на 20 вопросов. Большая часть из них предполагает четыре варианта ответов. Часть заданий разработали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

"Диктант Победы" – акция с международным масштабом. 46 ее площадок расположены за рубежом. При поддержке Россотрудничества они открылись в Австрии, Белоруссии, Германии, Израиле, Китае, Польше, Сербии, Турции, Узбекистане, Чехии и других странах. Итоги акции будут подведены 12 июня, в День России, на сайте Диктантпобеды.рф.

Напомним, партийный проект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.