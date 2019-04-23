В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"

По инициативе партпроекта "Единой России" "Историческая память" 7 мая пройдет всероссийская акция "Диктант Победы". В Сети появился его официальный сайт, сообщил на встрече с юнармейцами и воспитанниками Самарского кадетского корпуса МВД России координатор проекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На сайте "Диктантпобеды.рф" можно получить исчерпывающую информацию об акции. Каждый желающий принять участие в "Диктанте Победы" сможет найти адрес ближайшей региональной площадки, узнать состав организационного комитета и прочитать положение о проведении акции. Впрочем, этим функциональность портала не ограничивается.

"По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги "Диктанта Победы" появятся на сайте в День России", – уточнил депутат. Непосредственно в день проведения диктанта портал будет вести трансляцию из Музея Победы на Поклонной горе в Москве – центральной площадки акции.

Старт работе сайта "Диктантпобеды.рф" дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин. Ветеран удостоен высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина.

Александр Хинштейн пояснил, почему участие Владимира Чудайкина в акции символично. "Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение Красного знамени над Рейхстагом", – сообщил депутат.

Парламентарий рассказал о планах поддержания работы сайта и после завершения "Диктанта Победы". Он отметил, что у организаторов проекта есть цель провести эту акцию и в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы. "Наличие такого сайта для нас важно и нужно", – добавил Хинштейн.

Организаторы нашли способ поддерживать интерес участников "Диктанта Победы" к сайту. На нем будут регулярно появляться новости об акции и других событиях в военно-патриотической сфере. Кроме того, на портале будут публиковаться тесты и викторины, с помощью которых любой желающий сможет проверить свое знание истории Великой Отечественной войны.

Отметим, что партийный проект "ЕР" "Историческая память" занимается сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. В России насчитывается свыше 90 тысяч монументов федерального, регионального и местного значения. Каждый второй из них нуждается в срочном капитальном ремонте. "Историческая память" контролирует процессы реставрации. Ее участники привлекают к активному сотрудничеству общественников – они оперативно указывают на возможные недостатки в работе.

Кроме того, у "Исторической памяти" есть отдельное направление, посвященное сохранению сведений о Великой Отечественной войне. В его рамках в регионах работают такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и другие.