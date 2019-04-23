В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"
На сайте "Диктантпобеды.рф" можно получить исчерпывающую информацию об акции. Каждый желающий принять участие в "Диктанте Победы" сможет найти адрес ближайшей региональной площадки, узнать состав организационного комитета и прочитать положение о проведении акции. Впрочем, этим функциональность портала не ограничивается.
"По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги "Диктанта Победы" появятся на сайте в День России", – уточнил депутат. Непосредственно в день проведения диктанта портал будет вести трансляцию из Музея Победы на Поклонной горе в Москве – центральной площадки акции.
Старт работе сайта "Диктантпобеды.рф" дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин. Ветеран удостоен высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина.
Александр Хинштейн пояснил, почему участие Владимира Чудайкина в акции символично. "Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение Красного знамени над Рейхстагом", – сообщил депутат.
Парламентарий рассказал о планах поддержания работы сайта и после завершения "Диктанта Победы". Он отметил, что у организаторов проекта есть цель провести эту акцию и в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы. "Наличие такого сайта для нас важно и нужно", – добавил Хинштейн.
Организаторы нашли способ поддерживать интерес участников "Диктанта Победы" к сайту. На нем будут регулярно появляться новости об акции и других событиях в военно-патриотической сфере. Кроме того, на портале будут публиковаться тесты и викторины, с помощью которых любой желающий сможет проверить свое знание истории Великой Отечественной войны.
Отметим, что партийный проект "ЕР" "Историческая память" занимается сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. В России насчитывается свыше 90 тысяч монументов федерального, регионального и местного значения. Каждый второй из них нуждается в срочном капитальном ремонте. "Историческая память" контролирует процессы реставрации. Ее участники привлекают к активному сотрудничеству общественников – они оперативно указывают на возможные недостатки в работе.
Кроме того, у "Исторической памяти" есть отдельное направление, посвященное сохранению сведений о Великой Отечественной войне. В его рамках в регионах работают такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и другие.
Откровенное интервью бывшей жены актера
Бывший супруг певицы подвергся жесточайшей травле
Артистка стала жертвой страшного ДТП
Примадонну ждет новый взлет в карьере
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Разница должна быть не меньше 7 лет
Сплю с несовершеннолетней
Может ли мужчина ударить
Алкаши
почти не возможно найти работу!
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Секс
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Легко ли найти работу в Москве?
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Люблю зрелых
Зеленский стал президентом Украины!
"Звезды" вообще работают?
Хочет сумку за 200 тысяч
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
О размере, ... нравится девушкам
Вопрос админу