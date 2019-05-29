Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Перед освещающими ситуацию в Крыму украинскими журналистами стоит сложная задача. С одной стороны, им требуется доказать читателям, что местный туристический сектор якобы в упадке из-за крайне малого числа отдыхающих. С другой стороны, в СМИ активно продвигается история о том, что из-за курортников страдает природа полуострова.
Как это может происходить, если, по словам тех же журналистов, туристов в Крыму стало в разы меньше, не сообщается. Тем не менее в украинских СМИ регулярно выходят статьи о проблемах на российском полуострове. Так, издание "Обозреватель" намекнуло, что купаться в крымских водах опасно из-за сбрасываемых туда фекалий. Некоторые читатели от такой информации пришли в настоящий восторг.
"У нас есть только два очистных сооружения на Большую Ялту. Первое находится у нефтебазы Ялты, второе – возле Симеиза. Так как они давным-давно устарели и не справляются со своей функцией, после относительной очистки все сбрасывается в море", – цитирует сайт некоего активиста из поселка Кореиз Евгения Жукова.
"Проблема очищения канализационных стоков – это проблема номер один сейчас в Севастополе", – рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко. Впрочем, по ее мнению, главная проблема ситуации с загрязнением на полуострове – в вывозе мусора. Не забывает эколог упомянуть о том, что туристов в Севастополе мало.
Однако из слов председателя общественной организации "Курортный Крым" Александра Бурдонова можно сделать противоположный вывод. "Я скажу, что купаться можно везде с утра, пока народ не проснулся, а еще – подальше от городов. Это 5-6 утра, до 7 часов – без вопросов", – посоветовал он отдыхающим.
Отметим, Роспотребнадзор уже успел провести проверку морской воды у крымского побережья. В пробах, показали исследования ведомства, аномалий обнаружено не было. Это, однако, не помешало читателям украинского издания в массовом порядке поставить отметку "нравится".
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