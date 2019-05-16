Публично объявлено о повторном референдуме в Крыму
На Западе продолжают утверждать, что крымский референдум
якобы был проведен под давлением и с нарушением международных норм. Вопрос
полуострова серьезно осложнил отношения России с Европой и США. Эксперты
подчеркивают, что достижение договоренности по Крыму запустило бы процесс
оттепели между Москвой с одной стороны и Брюсселем и Вашингтоном с другой.
К нормализации отношений готовы во Франции. Глава комитета по европейским делам сената Пятой республики Жан Бизе не поддерживает антироссийские санкции. Кроме того, напомнил он, Европа продолжает активно торговать с Россией.
Бизе выразил пожелание, чтобы Москвы "делала шаги по пути урегулирования украинского кризиса". В интервью "Известиям" парламентарий признал, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет.
Кравчук заявил, что Хрущёв всучил Украине Крым практически насильно. Не пойму тогда, в чём проблема. Россия сейчас всего лишь исправила ошибку Хрущёва, избавив Украину от этого бремени.— Голос Мордора (@spacelordrock) 8 мая 2019 г.
По словам Бизе, он несколько раз говорил российскому послу во Франции о необходимости проведения повторного референдума в Крыму. "Которое бы полностью соответствовало демократическим нормам и показало тот же результат, что и в первый раз", – уточнил француз.
На это посол заявил, что референдум в Крыму проведен демократически, добавил он. Сложившуюся ситуацию парламентарий назвал "диалогом глухих", отметив, что у сторон совершенно разный взгляд на происходящее.
Несмотря на официальное непризнание референдума, все больше политиков на Западе призывают смириться с воссоединением Крыма с Россией. В конце прошлого года бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген назвал полуостров исторической частью России. Если бы не было референдума в Крыму, уверен парламентарий, там появилась бы база НАТО.
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