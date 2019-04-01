Под Архангельском убийца месяц жил в квартире с трупом гостя

В одной из квартир дома на Юбилейной улице в городе Северодвинск Архангельской области после жалоб соседей на специфический запах было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями, передает FlashNord. В ходе осмотра на теле несчастного также разглядели множественные ножевые ранения.
По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний хозяин квартиры. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что около месяца назад повздорил с гостем после совместного употребления спиртного. Тот лег спать в кровать хозяина и в грубой форме отказался освобождать спальное место. Тогда подозреваемый ударил гостя ножом. Тело он оставил на месте преступления, а сам целый месяц жил в другой комнате.
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