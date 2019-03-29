"Смещение опор": власти признали проблемы Крымского моста
О возможных смещениях опор еще в прошлом году предупреждал
российский ученый Юрий Медовар. По его словам, это может произойти в случае,
если по Крымскому мосту проедут многотонные поезда.
Впрочем, некоторые фиксируют неполадки уже сейчас. "Что касается смещений, да, мы наблюдаем эту динамику", – заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
Он предположил, что это было просчитано инженерами и является особенностью конструкции Крымского моста. Вместе с тем чиновник отметил, что все проектировщики говорят, что переправу необходимо строить на скальной основе, что исключит колебания.
По его словам, неустойчивые грунты влияют на смещение опор Крымского моста. Вносят свою лепту и ветры с ледоходами, отметил Куркчи. "Азовское море замерзает быстрее, так как оно менее соленое, чем Черное море, и промерзает оно глубже, и это так же будет сказываться на опорах", – сказал заместитель министра.
В том же интервью он заявил, что переправа нарушит экосистему Азовского моря. Якобы Крымский мост фактически стал дамбой, нарушившей переток воды в Черное море. По мнению Куркчи, это может привести к уменьшению глубины дна и, как следствие, к проблемам с судоходством.
Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Совсем скоро по переправе проедут первые поезда: открытие железнодорожной части запланировано на конец 2019 года. Охранять переправу призвана специальная морская бригада, сообщает НСН.
Певица обратилась к Дмитрию Шепелеву
Медик рассказал, от чего умерла августейшая особа и была ли она беременна
Общественность впала в ступор от такой откровенности
Откровенное интервью артиста
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Пятые роды.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Он дважды в разводе
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
С правилами не ознакомлен
Предложил пожить отдеально
Почему люди в России грызутся между собой?
У меня первая беременность
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Минимальный доход для мужчины
Мимические морщины
Похудение и одежда
Началова умерла от ВИЧ?
Подруга критикует мои отношения
Кожевникова не замужем