"Смещение опор": власти признали проблемы Крымского моста

Геологическая ситуация в районе Керченского пролива довольно непростая. Некоторые эксперты всерьез опасаются, что Крымский мост может разрушить землетрясение или другие природные катаклизмы. Власти уже забили тревогу: по их словам, они наблюдают смещение опор переправы.



О возможных смещениях опор еще в прошлом году предупреждал российский ученый Юрий Медовар. По его словам, это может произойти в случае, если по Крымскому мосту проедут многотонные поезда.



Впрочем, некоторые фиксируют неполадки уже сейчас. "Что касается смещений, да, мы наблюдаем эту динамику", – заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Он предположил, что это было просчитано инженерами и является особенностью конструкции Крымского моста. Вместе с тем чиновник отметил, что все проектировщики говорят, что переправу необходимо строить на скальной основе, что исключит колебания.

По его словам, неустойчивые грунты влияют на смещение опор Крымского моста. Вносят свою лепту и ветры с ледоходами, отметил Куркчи. "Азовское море замерзает быстрее, так как оно менее соленое, чем Черное море, и промерзает оно глубже, и это так же будет сказываться на опорах", – сказал заместитель министра.

В том же интервью он заявил, что переправа нарушит экосистему Азовского моря. Якобы Крымский мост фактически стал дамбой, нарушившей переток воды в Черное море. По мнению Куркчи, это может привести к уменьшению глубины дна и, как следствие, к проблемам с судоходством.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Совсем скоро по переправе проедут первые поезда: открытие железнодорожной части запланировано на конец 2019 года. Охранять переправу призвана специальная морская бригада, сообщает НСН.