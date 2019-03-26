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Общество

Стрелявших у Крымского моста украинцев схватили за горло

Украинцы периодически устраивают учения рядом с Крымским мостом. Фото: most.life
Наглые провокации вооруженных украинцев в районе Керченского пролива больше не пройдут. "Потешный" флот Незалежной теперь вряд ли рискнет приблизиться к Крымскому мосту. 
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В Керчи, в непосредственной близости от Керченского пролива, на боевое дежурство заступила специальная морская бригада. Она создана исключительно для охраны Крымского моста, в том числе для предотвращения вооруженных провокаций.

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 Крымский мост

Крымский мост

О создании нового боевого подразделения объявили в Росгвардии. Руководитель ведомства, генерал армии Виктор Золотов отметил, что новая бригада позволит обеспечить безопасность Крымского моста.

Для противодействия агрессии у нового подразделения есть все необходимые средства, подчеркнул Золотов. Охранять Крымский мост и спокойствие проезжающих по нему автомобилистов будут с помощью широкого арсенала противодиверсионных средств, причем как на море, так и на суше.

Мера своевременная: на Украине, да и на Западе нередко звучат призывы горячих голов атаковать переправу. Всем памятен недавний поход украинских боевых катеров к Крымскому мосту в ноябре прошлого года.

Неспокойно и в Азовском море. Пограничники Незалежной за последние месяцы несколько раз проводили учения со стрельбой неподалеку от переправы. Госпогранслужба Украины сообщала, что отрабатывалась защита от возможного десанта с моря.

Россия надежно защитила Крымский мост. Фото: most.life

Несмотря на сложную обстановку вокруг Керченского пролива, проезжающим по Крымскому мосту автомобилистам бояться нечего. Переправа надежно защищена: на круглосуточном дежурстве стоят мощные сухопутные, морские и военно-воздушные силы.

На охране Крымского моста стоят морские, воздушные и сухопутные силы. Фото: most.life

Недавно "Дни.ру" писали, что на боевое дежурство в акватории пролива встал корвет "Вышний Волочек", оснащенный современными ракетами "Калибр". Также к Крымскому мосту прибыли два десантных катера БК-1 Росгвардии. 

Автор: Иван Поляков26 марта 2019, 13:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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