Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
По словам чиновника, Азовское море более пресное, чем
Черное, потому что идет постоянный приток воды из Дона. Раньше перетеканию
водных масс из одного моря в другое ничего не мешало, теперь возникло
препятствие – Крымский мост, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию
"Обозреватель".
С постройкой переправы вода не сможет нормально циркулировать по Керченскому проливу, что приведет к заиливанию дна, полагает чиновник. "Крымский мост создает практически эффект дамбы", - утверждает он.
По словам Куркчи, из-за переправы размер проходящих в Керченском проливе судов не может превышать 35 метров в высоту, корабли не должны давать осадку глубже восьми метров. "На сегодня происходит заиливание этой глубины", – заявил украинец.
Он опасается, что в перспективе строительство Крымского моста приведет к большому количеству аварий. Это потянет за собой целый ворох других проблем – падение рейтинга безопасности и, как следствие, падение товарооборота в портах Азовского моря. Украина контролирует один из крупнейших морских хабов региона – Мариуполь.
В болото Азовское море из-за Крымского моста не превратится, прогнозирует Куркчи, но судоходные фарватеры будут мелеть, уверен он. Впрочем, относиться к словам украинского чиновника стоит с большим сомнением.
Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив открылось в мае прошлого года. В конце текущего года по Крымскому мосту пройдут первые поезда.
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