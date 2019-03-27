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Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста

Крымский мост не дает покоя украинским властям. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. 
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По словам чиновника, Азовское море более пресное, чем Черное, потому что идет постоянный приток воды из Дона. Раньше перетеканию водных масс из одного моря в другое ничего не мешало, теперь возникло препятствие – Крымский мост, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

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 Крымский мост

Крымский мост

С постройкой переправы вода не сможет нормально циркулировать по Керченскому проливу, что приведет к заиливанию дна, полагает чиновник. "Крымский мост создает практически эффект дамбы", - утверждает он.

По словам Куркчи, из-за переправы размер проходящих в Керченском проливе судов не может превышать 35 метров в высоту, корабли не должны давать осадку глубже восьми метров. "На сегодня происходит заиливание этой глубины", – заявил украинец.

Он опасается, что в перспективе строительство Крымского моста приведет к большому количеству аварий. Это потянет за собой целый ворох других проблем – падение рейтинга безопасности и, как следствие, падение товарооборота в портах Азовского моря. Украина контролирует один из крупнейших морских хабов региона – Мариуполь.

Конструкция Крымского моста надежная и безопасная. Фото: most.life

В болото Азовское море из-за Крымского моста не превратится, прогнозирует Куркчи, но судоходные фарватеры будут мелеть, уверен он. Впрочем, относиться к словам украинского чиновника стоит с большим сомнением.

Крымский мост может выдержать любую природную стихию. Фото: most.life

Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив открылось в мае прошлого года. В конце текущего года по Крымскому мосту пройдут первые поезда. 

Автор: Федор Лопырев27 марта 2019, 15:00

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