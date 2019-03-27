Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста

Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.



прочитано 253 раза