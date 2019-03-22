Будут бомбить?: авиация США приближается к Крымскому мосту
Сообщается, что к берегам полуострова приблизился самолет
радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. О приближении летательного аппарата к
Крымскому мосту сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
По некоторым сведениям, самолет взлетел с базы в Греции для разведывательных мероприятий. Последние годы подобная активность стран НАТО в непосредственной близости от Крымского моста заметно повысилась.
В прошлом году над Черным морем заметили американский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320. Помимо прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.
Почему американцы стали действовать так активно после строительства Крымского моста? Эксперты предполагают, что это связано с намерением Вашингтона раскрыть возможности российской военной группировки, сосредоточенной у переправы.
Впрочем, нельзя исключать и более агрессивных намерений, тем более что в США уже предлагали решить вопрос с Крымским мостом радикально - уничтожить переправу. Вскоре после открытия ее автомобильной части в мае 2014 года журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner Том Роган призвал нанести по ней военный удар.
По его словам, необходимо ударить в одну из точек Крымского моста, чтобы снизить количество жертв. Стоит отметить, что нанесение удара по переправе ранее обсуждали горячие головы и на Украине.
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