Будут бомбить?: авиация США приближается к Крымскому мосту

У берегов Крыма вновь неспокойно. Рядом с полуостровом заметили военный самолет США. Подобная активность настораживает: ранее американские журналисты призывали бомбить Крымский мост.



Сообщается, что к берегам полуострова приблизился самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. О приближении летательного аппарата к Крымскому мосту сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.



По некоторым сведениям, самолет взлетел с базы в Греции для разведывательных мероприятий. Последние годы подобная активность стран НАТО в непосредственной близости от Крымского моста заметно повысилась.

В прошлом году над Черным морем заметили американский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320. Помимо прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.

Почему американцы стали действовать так активно после строительства Крымского моста? Эксперты предполагают, что это связано с намерением Вашингтона раскрыть возможности российской военной группировки, сосредоточенной у переправы.

Впрочем, нельзя исключать и более агрессивных намерений, тем более что в США уже предлагали решить вопрос с Крымским мостом радикально - уничтожить переправу. Вскоре после открытия ее автомобильной части в мае 2014 года журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner Том Роган призвал нанести по ней военный удар.

По его словам, необходимо ударить в одну из точек Крымского моста, чтобы снизить количество жертв. Стоит отметить, что нанесение удара по переправе ранее обсуждали горячие головы и на Украине.