В Башкирии глыба льда убила 7-летнего ребенка

В Салаватском районе Башкирии осудили экс-главу местного сельсовета. Из-за ее халатности погиб семилетний ребенок.
Уточняется, что чиновница пренебрегла своими обязанностями по очистке крыши одноэтажного дома от льда и снега. По этой причине упавшая ледяная глыба убила семилетнюю девочку. Чиновница была приговорена к году лишения свободы условно, передает ToDay News Ufa.
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