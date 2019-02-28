Объявлено о критических недостатках Крымского моста

Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели. Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы. Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения и выкладывать фотографии сомнительного качества.

В Twitter появились фотографии прохода кораблей под судоходной аркой Крымского моста, при первом взгляде на которые может показаться, что суда еле протискиваются под многотонной стальной конструкцией.

"Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. При этом украинское издание "Обозреватель" отмечает, что высота Крымского моста составляет всего 35 метров, при этом норма – не менее 50 метров.

На самом деле и фотография, сделанная с удачного ракурса, и утверждения журналистов – аргументы сомнительные. Крымский мост строился с учетом прохода под его судоходной аркой любых морских судов – и нефтеналивных танкеров, и сухогрузов, и круизных лайнеров. Никаких нареканий от судовладельцев со времени ввода переправы в эксплуатацию не поступало.

Попади в калитку

Только гондолы и гандольеры скоро будут протискиваться сюда

Высота,проседание,заиливание... pic.twitter.com/jsS2iyRMjV — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 февраля 2019 г.

Так что утверждения о том, что Крымский мост проседает и даже может остановить судоходство, не соответствуют действительности. Украинские блогеры и журналисты не раз писали, что в Крыму продолжаются оползни, которые могут привести к разрушению моста. На самом деле он построен с учетом штормов и землетрясений и не мешает судоходству в Керченском проливе.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось 15 мая 2018 года, тогда за рулем КамАЗа по нему проехал президент Владимир Путин. 8 декабря 2019 года по железнодорожной части переправы должен пройти первый поезд. В сентябре на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке планируется начать продажу билетов.