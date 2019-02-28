Объявлено о критических недостатках Крымского моста

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Четверг 28 февраля
Лента новостей
16:43
"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
16:23
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
15:52
Володин назвал самый важный закон февраля
15:17
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
14:58
Россиян предупредили о скачке цен на главные продукты
14:52
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
14:51
"ЕР" отобрала 600 заявок на конкурс социальных проектов
14:33
Сербская православная церковь отказала украинским раскольникам
14:31
Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)
14:25
Боец ММА Лисин умер в 21 год
14:20
Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе
14:18
Кейт Миддлтон в прозрачном платье посмеялась над выпившим мужем
14:15
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
14:15
Израиль столкнулся с проблемами на Луне
14:08
Таран моста российским кораблем попал на видео
14:04
Известная актриса найдена мертвой в собственном доме
14:03
Пригожин прокомментировал попытки шантажа со стороны Навального
14:03
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 февраля 2019 года
13:39
"Третий лишний": народ ждет драки Киркорова и Галкина после интимного видео с Пугачевой
13:33
"Сделайте хоть что-нибудь!": врачи спасают отравленную ядом телезвезду
13:12
Панин захотел поехать на "Евровидение" от Украины
12:59
Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
12:58
"Не дам ни копейки": Жуков отказался помогать родным детям
12:50
На юго-востоке Москвы порезали трех граждан Йемена
12:50
"Все услышали это безобразие": почему Аршавин хочет быстрее развестись
12:44
Перед Масленицей в России нашли опасную сметану
12:36
Аномальные морозы сорвали приход весны в Москву
12:25
Российскому артисту стало хуже после отчаянного звонка Малышевой
12:15
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
12:07
"Слышно, как мухи летают в зале": участник "Уральских пельменей" рассказал о провале
12:05
Фетисов жестко приложил избившего жену Башарова
12:02
Украинец восемь лет показывал полиции поддельный паспорт
11:45
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
11:44
Минтруд высказался о массовых увольнениях россиян
11:24
Пресняков серьезно обижен на объявившего бойкот сына
11:08
Володин призвал укреплять межпарламентские связи России и Греции
11:05
Адвокат раскрыл интимные тайны Трампа
11:00
Старушка-жена Солнцева разбушевалась в ресторане
11:00
Как секс влияет на сон
10:54
Французский певец признался в любви к России
10:28
Крым захлестнула страшная эпидемия
10:24
Потап проговорился о романе с Настей Каменских
10:06
"Отцепись ты, мерзкое создание!": Чехова эмоционально отреагировала на слова сына
09:57
Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
09:52
Названо имя ребенка Меган Маркл
09:48
США потребовали обнародовать доходы Путина
09:26
Последствия ДТП с микроавтобусом под Тюменью попали на видео
09:15
Юная дочь Дмитрия Маликова "накачала" губы
09:08
Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
08:50
После утечки хлора в больницы попали 50 человек
08:35
"Очень чувственные отношения": Зудина раскрыла пикантные подробности романа с известным артистом
08:28
Чудовищная авария на заснеженной дороге: 71 пострадавший
08:23
"Мог бы и шашкой": напавший на женщину Порошенко разгневал украинцев
08:12
Легендарная группа "Земляне" презентовала сразу два новых клипа
08:05
В Башкирии водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком
07:53
Русская река затопила американский город
07:21
10 причин отметить Масленицу в Москве
06:01
Девять шурупов и пластина: хирурги собрали ногу покалечившемуся Билану
03:20
Звезда "Орла и решки" заворожила народ сексуальной фигурой
01:02
Муж Рынской незадолго до смерти говорил о Собчак
23:25
"Начали плевать в лицо": бьющемуся за "Евровидение" Данилко помешали свои же
22:41
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
22:08
Показавшая грудь Успенская припрятала деньги в сумочку Баскова
21:55
Хитрый Эрдоган плетет интриги с Порошенко за спиной у Путина
21:48
После праздников: Джанабаева с синяками под глазами напугала россиян
21:45
Чем на самом деле занимаются миротворцы ООН в Африке
21:30
Киркоров встал на колени перед помолодевшей Пугачевой (видео)
21:06
Эксперт заявил об опасности секса для здоровья
20:48
Тюменские врачи удалили у пациентки опухоль с половину головы
20:43
Любовные похождения внучки Елизаветы II стали достоянием общественности
20:33
В омской школе детям продавали бесплатную воду
20:06
Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула
19:40
Украина осталась без "Евровидения"
19:37
Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов
19:29
В Ижевске таксист жестоко избил и ограбил пассажира
19:19
Российских производителей обяжут изменить состав пива
19:04
Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
18:43
Безработная звезда "Дома-2" избила мать гитарой
18:03
Запуганный комик оправдался за шутку о дагестанцах
17:55
Зеленского ждет судьба приговоренного к расстрелу Порошенко
17:18
Представитель высказался о госпитализации Пескова
17:02
Женатый Машков бросил молодую актрису после пары встреч
17:01
"Достану старые доспехи": Верка Сердючка кинулась спасать "Евровидение"
16:39
Шантажист Лукашенко клянчит деньги у Путина
16:14
"Будет жарко!": полуголый Тарзан дал обещание к 8 Марта
16:10
"Противно рядом стоять!": Водонаева плюнула в садиста Башарова
16:08
Кудрявцева предъявила результат своих ночных манипуляций
15:48
Спасти не рядовую Лазареву
15:46
Нашли на дереве: подробности кончины мужа Божены Рынской
15:46
Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
15:39
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой
15:32
"Все всем изменяют": Канделаки под впечатлением от ухажера Собчак
15:11
Муж притащил к малолетней дочери Кравец стриптизершу из "Дома-2"
14:56
Толкалина ужаснула животом
14:54
Стыдно за страну: визит Порошенко на американский эсминец обернулся позором
14:47
Увеличившая грудь медсестра отравилась силиконовыми имплантами
14:23
Звезда "Игры престолов" призналась в дерзкой краже
14:21
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
14:21
"Хуже Глушакова": футболист "Зенита" обманул беременную жену
14:06
"Жульничество и хамство!": взбешенный Сафронов прошелся по старушке Пугачевой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию
"Эта съемка последняя перед декретом": неожиданное признание Ольги Бузовой
Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак
Пугачева с 5-летней дочкой спрятались в подвале от Галкина
"Жульничество и хамство!": взбешенный Сафронов прошелся по старушке Пугачевой
"Сколько я смогу прожить – неизвестно": российская певица о последней стадии рака
Регионы

Объявлено о критических недостатках Крымского моста

Фото:most.life
Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели. Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы. Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения и выкладывать фотографии сомнительного качества.
прочитано 459 раз

В Twitter появились фотографии прохода кораблей под судоходной аркой Крымского моста, при первом взгляде на которые может показаться, что суда еле протискиваются под многотонной стальной конструкцией.

ПО ТЕМЕ

Новая провокация у Крымского моста

Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики

 Крымский мост

Крымский мост

"Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. При этом украинское издание "Обозреватель" отмечает, что высота Крымского моста составляет всего 35 метров, при этом норма – не менее 50 метров.

На самом деле и фотография, сделанная с удачного ракурса, и утверждения журналистов – аргументы сомнительные. Крымский мост строился с учетом прохода под его судоходной аркой любых морских судов – и нефтеналивных танкеров, и сухогрузов, и круизных лайнеров. Никаких нареканий от судовладельцев со времени ввода переправы в эксплуатацию не поступало.

Так что утверждения о том, что Крымский мост проседает и даже может остановить судоходство, не соответствуют действительности. Украинские блогеры и журналисты не раз писали, что в Крыму продолжаются оползни, которые могут привести к разрушению моста. На самом деле он построен с учетом штормов и землетрясений и не мешает судоходству в Керченском проливе.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось 15 мая 2018 года, тогда за рулем КамАЗа по нему проехал президент Владимир Путин. 8 декабря 2019 года по железнодорожной части переправы должен пройти первый поезд. В сентябре на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке планируется начать продажу билетов.


Автор: Александр Комаров28 февраля 2019, 16:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
США потребовали обнародовать доходы Путина

Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)
Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе

Проишествия

Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Киркоров встал на колени перед помолодевшей Пугачевой (видео)

Бывший муж завалил Примадонну цветами
Шоу-бизнес

Названо имя ребенка Меган Маркл

Это будет дань уважения королеве
Шоу-бизнес

Российскому артисту стало хуже после отчаянного звонка Малышевой

Стало известно о плохом состоянии певца
Шоу-бизнес

"Все услышали это безобразие": почему Аршавин хочет быстрее развестись

Состоялось первое судебное заседание

Гороскоп

Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке

Спорт

Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой
"Хуже Глушакова": футболист "Зенита" обманул беременную жену
Звезда порно поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru