Новая провокация у Крымского моста

У Крымского моста готовится новая провокация. Украинские военные хотят предпринять еще одну попытку прорыва, на этот раз моряки возьмут на борт иностранных военных.

О дерзких планах украинцев рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, очередной прорыв с нарушением правил прохода Керченского пролива будет проходить с участием военных из стран НАТО, сообщает телеканал "ЦарьградТВ".

Лавров озвучил информацию о готовящейся провокации возле Крымского моста через несколько часов после заявления своего украинского коллеги о том, что Киев намерен расторгнуть соглашение с Москвой по Азовскому морю. Согласно этому документу, перед проходом кораблей по Керченскому проливу Украина должна за 48 часов уведомить об этом российских пограничников.

Во время предыдущего прорыва трех украинских судов из Черного моря в Азовское в ноябре 2018 года украинские военные не предупредили Россию о готовящемся походе. В итоге пограничники ФСБ задержали корабли и их экипажи. Моряки арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении государственной границы.

Президент Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые руководили операцией. По его словам, инцидент в Черном море связан с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. После этого в Киеве не раз пугали Россию, что готовы снова пойти на прорыв под Крымским мостом.

Такие заявления делали и действующие политики, и отставные военные, и эксперты. В частности, ветеран украинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан еще в декабре 2018 года хвастался тем, что в новом прорыве через Керченский пролив украинские суда будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Бывший военный выразил уверенность в том, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера под Крымским мостом, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.