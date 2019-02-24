"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Воскресенье 24 февраля
Лента новостей
06:29
"Дал признательные показания": Убийцу группы Дятлова нашли спустя 60 лет
03:04
"Предательство": Серебрякова подловили на наглой лжи о России
00:18
Мгновенная тьма и смерть всего человечества: названа новая дата конца света
21:22
Полезшего целоваться Газманова отлупили за наглость
21:05
Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
19:13
Анфиса Чехова показала снимок из душа
17:45
Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото
17:28
Володин поздравил защитников Отечества с праздником
16:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 февраля 2019 года
15:25
Объективные действия СК Навальный и Соболь пытаются выдать за свою работу
15:14
Известный ведущий умер от передозировки во время секса с мужчиной
15:10
"Переключитесь на следующего": Макаревич подставил коллег после травли
14:53
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
14:32
Американского комика нашли мертвым в собственном доме
13:49
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
13:18
Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене
13:10
На Украине погибли два туриста
12:36
Избившего жену Башарова выгоняют на улицу
12:00
Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур
11:55
Зеленский стал причиной истерики украинцев
11:20
Объевшаяся блинов Королева едва не лишилась зубов
10:46
В центре Москвы загорелась консерватория имени Чайковского
10:40
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
10:36
Толкалина довела народ до исступления откровенным фото
10:05
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
08:20
Интересные факты о Крымском мосте
05:05
Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны
03:01
Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
00:28
Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак
00:01
Украину ждет позорный провал на "Евровидении-2019"
23:10
Перепуганный Макаревич решился на крайние меры
22:29
Видео с резвящейся в снегу пандой приковало весь мир к экранам
22:02
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте
21:43
Билан отправил Лазареву "женскую вагину" (видео)
20:49
Оплевавшая Шнурова Собчак бросилась ему в ноги
20:47
Объявлено о вхождении Украины в состав России
20:44
Водонаева заорала от непристойного предложения
20:11
Разводящийся Бондарчук успел завести новый роман
19:26
Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя
19:16
Изменившаяся Стоцкая напугала собственного сына
19:07
Провокатору Порошенко показали фигу в Европе
18:05
Захарова назвала авторов фейков о Скрипалях
17:50
Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой
17:38
Облитая грязью Серябкина взвыла от бессилия
17:11
Боль в шее связали со смертельным заболеванием
17:07
В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"
17:06
16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец
17:05
Сделано заявление о вводе российских военных в Киев
16:43
Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая
16:42
Совет на выходные
16:23
Украинских финалисток Евровидения жестоко унизили за Крым
16:15
Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом
16:07
"Я очень плакал": циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства
15:56
"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей
15:35
Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов
15:29
Обезумевший Порошенко готовит бойню в Донбассе
15:23
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
14:51
Соловьев довел украинцев до белого каления
14:15
Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди
14:09
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:51
Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
13:44
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
13:01
"Зараза!": Наташа Королева высказалась после выступления жены Николаева
12:59
"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
12:12
Билан удивил неадекватной угрозой (видео)
12:12
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
12:12
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
11:53
Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" очаровала снимком в купальнике
11:39
Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше
11:30
В Москве открылся уникальный ресторан
11:30
Вскрылись страшные подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"
11:26
Следствие взялось за отравления в детсадах Москвы
11:15
"Упал из-за пьяного пилота": шокирующая версия катастрофы Boeing
11:12
Как идет реконструкция БАМа и Транссиба
11:05
Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
10:56
"Вечно пьяное существо": Лолиту растерзали за фляжку со спиртным
10:43
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
10:33
Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы
10:19
Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного
10:00
Маркл наплевала на запрет Елизаветы II ради вечеринки с подругами
09:55
Известная модель перепутала Украину с Россией
09:54
Главные события Москвы
09:45
В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира
09:36
Илон Маск запустил в космос американский спутник-шпион
09:12
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста
08:58
В Керченском проливе усилили контроль границы
08:49
"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила под дых от близкого человека
08:36
Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"
08:26
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
07:51
Звезда популярного сериала умерла от рака
07:39
Фура попала в серьезное ДТП в Москве
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте
Перепуганный Макаревич решился на крайние меры
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики

В декабре 2019 года по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life
Скорое открытие железной дороги по переправе через Керченский пролив не вдохновило крымчан. Жители полуострова крайне резко высказываются о Крымском мосте и боятся запуска по нему поездов.   
прочитано 118 раз

Оживленная дискуссия разгорелась в сообществе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено" в социальной сети "ВКонтакте". На днях в паблике разместили сообщение о скором запуске железнодорожной части Крымского моста.  

ПО ТЕМЕ

Интересные факты о Крымском мосте

Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян

 Крымский мост

Крымский мост

Горожане отнеслись к этой новости без энтузиазма и принялись высказывать негативные мнения о переправе и ее влиянии на жизнь полуострова. "Уже страшно! От автомоста стало только хуже! Ждем жд", – написала пользователь Татьяна К. 

В свою очередь, Юлия Л. заявила, что по Крымскому мосту "вообще страшно передвигаться".  

Сомнения в пользе переправы высказал и Авас Г. "Ж/д сообщение пустят – заживем! Сразу продукты подешевеют", – оставил ироничный комментарий пользователь. 

Жители полуострова комментируют скорый запуск железной дороги по Крымскому мосту. Скриншот: vk.com/evpatut

А Наталия Г. задалась вопросом: заметил ли кто-то из местных жителей положительные изменения после открытия Крымского моста. По ее словам, людей больше всего интересуют цены, которые за последние годы заметно подросли.  

Некоторые полагают, что после открытия железнодорожной части Крымского моста станет только хуже. "Во цены скакнут", – сокрушается Руслан Б. 

Первые поезда по Крымскому мосту пройдут 8 декабря этого года. Продажу билетов откроют за 90 суток, купить их можно будет уже в сентябре.  

По Крымскому мосту будут ходить 11 пар поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Екатеринбурга. Конечные пункты маршрутов – Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия. 

Длина Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

Самый большой состав будет курсировать между Москвой и Симферополем. Двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов вместит 882 пассажира. Ожидается, что цены будут "средними по России".  

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. С того момента по переправе проехало около четырех миллионов автомобилей. 

Автор: Федор Лопырев24 февраля 2019, 07:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде
Зеленский стал причиной истерики украинцев
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Полезшего целоваться Газманова отлупили за наглость
Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
Анфиса Чехова показала снимок из душа
Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

Толкалина довела народ до исступления откровенным фото

Люди не смогли сдерживать своих восторгов
Шоу-бизнес

Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене

Поклонники назвали певца настоящим героем
Шоу-бизнес

Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Регина порассуждала о сексуальности
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур

Экс-подруга Виталины просто "ловит хайп"

Гороскоп

Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фоторепортажи

Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
Как живет ушлый скандалист Лукашенко

Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru