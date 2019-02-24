"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики

Скорое открытие железной дороги по переправе через Керченский пролив не вдохновило крымчан. Жители полуострова крайне резко высказываются о Крымском мосте и боятся запуска по нему поездов.



Оживленная дискуссия разгорелась в сообществе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено" в социальной сети "ВКонтакте". На днях в паблике разместили сообщение о скором запуске железнодорожной части Крымского моста.



Горожане отнеслись к этой новости без энтузиазма и принялись высказывать негативные мнения о переправе и ее влиянии на жизнь полуострова. "Уже страшно! От автомоста стало только хуже! Ждем жд", – написала пользователь Татьяна К.

В свою очередь, Юлия Л. заявила, что по Крымскому мосту "вообще страшно передвигаться".

Сомнения в пользе переправы высказал и Авас Г. "Ж/д сообщение пустят – заживем! Сразу продукты подешевеют", – оставил ироничный комментарий пользователь.

А Наталия Г. задалась вопросом: заметил ли кто-то из местных жителей положительные изменения после открытия Крымского моста. По ее словам, людей больше всего интересуют цены, которые за последние годы заметно подросли.

Некоторые полагают, что после открытия железнодорожной части Крымского моста станет только хуже. "Во цены скакнут", – сокрушается Руслан Б.

Первые поезда по Крымскому мосту пройдут 8 декабря этого года. Продажу билетов откроют за 90 суток, купить их можно будет уже в сентябре.

По Крымскому мосту будут ходить 11 пар поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Екатеринбурга. Конечные пункты маршрутов – Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия.

Самый большой состав будет курсировать между Москвой и Симферополем. Двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов вместит 882 пассажира. Ожидается, что цены будут "средними по России".

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. С того момента по переправе проехало около четырех миллионов автомобилей.