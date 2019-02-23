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Общество

Интересные факты о Крымском мосте

Длина Крымского моста - 19 километров. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив уже давно стала привычным явлением для россиян. В новостях часто мелькают репортажи о Крымском мосте, однако некоторые сведения о нем до сих пор малоизвестны широкой общественности. Самые любопытные и интересные факты о грандиозной переправе – в материале "Дни.Ру". 
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 Крымский мост

Крымский мост

Идея соединить Таманский полуостров с Крымом принадлежала еще правителю Тмутараканского княжества Глебу Святославовичу. В 1064 году он прошел по льду в Керченском проливе. Однако никаких технологий для сооружения переправы в то время, естественно, не существовало.

В очередной раз построить мост в этом месте захотели в конце XIX века. Идея принадлежала англичанам, которые хотели найти кратчайший путь для сообщения с Индией по суше.

Вынашивали планы строительства Крымского моста и в руководстве Российской империи. Наработки в этом направлении были сделаны при Николае II. Возможно, в первой половине XX века переправа уже возвышалась над водной гладью, если бы не грянула Русско-японская война.

Во времена Великой Отечественной войны, в 1942 году, сооружением переправы занялись немцы. Правда, она представляла собой канатную дорогу, а полноценный Крымский мост гитлеровцы построить не успели.

Уже после освобождения Тамани и Крыма от захватчиков, в 1944 году, строители начали сооружать железнодорожный Крымский мост. Однако в феврале 1945 года из Азовского моря пришли крупные ледяные массы, и правительственная комиссия решила разобрать переправу.

Крымский мост мог быть совместным российско-украинским проектом. Соответствующее соглашение стороны подписали в декабре 2013 года, за несколько месяцев до государственного переворота в Киеве. А когда полуостров воссоединился с Россией, это стало исключительно делом нашей страны.

Самый безопасный мост на планете

В Киеве нередко говорят о необходимости атаковать переправу. Для предотвращения подобных инцидентов, Москва создала надежнейшую оборону Крымского моста. Она имеет несколько составляющих: воздушное-космическое, сухопутное, морское и подводное.

Безопасность Крымского моста находится на высшем уровне. Фото: most.life

Из космоса за Крымским мостом наблюдают спутники, а в небе несут дежурство авиационные группы Южного военного округа и Черноморского флота. Военнослужащие охраняют обе стороны переправы.

Также на защите Крымского моста стоит противоракетная система С-400 "Триумф", предназначенная для защиты важнейших объектов инфраструктуры. Комплекс не пропустит ни крылатые, ни баллистические ракеты.

Защиту от воздушной атаки обеспечивает и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для обороны объектов военного и промышленного назначения от высокоточных крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов.

Для постоянного мониторинга и всестороннего контроля за ситуацией у Крымского моста функционируют загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух", а также система предупреждения о ракетном нападении "Воронеж".

Раскопки и находки

Перед строительством Крымского моста саперы провели комплексное исследование местности. В годы Великой Отечественной в районе Керченского пролива шли жестокие бои, поэтому саперы обнаружили более 700 снарядов тех времен.

Перед строительством Крымского моста было проведено исследование местности. Фото: most.life

Позаботились и о природе. Перед началом строительства Крымского моста экологи переселили в безопасные места 117 животных из Красной книги.

Поработали на славу и археологи. Они обнаружили около трех тысяч предметов времен Античности, Средневековья, Бронзового века и передали их музейному комплексу в Тамани.

А недавно, уже в ходе строительства железнодорожной части Крымского моста, инженеры пошли на перенос трассировки из-за античной усадьбы Манитра под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры.

Древнегреческое поселение хорошо сохранилось, археологи нашли его осенью прошлого года. Историки полагают, что оно относится к периоду расцвета Боспорского царства. В усадьбе ученые нашли жилую и хозяйственную зоны, а неподалеку – нетронутый некрополь.

Гигантская конструкция

В общей сложности Крымский мост держат семь тысяч свай и 595 опор. Это самое большое сооружение подобного рода в Европе, его общая длина составляет 19 километров. На каждую из опор в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций.

Продолжается сооружение железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life

С учетом сложной геологической ситуации в районе Крымского моста, для каждого типа грунта выбирались свои особые типы свай. На одних участках их погружали на глубину до 45 метров, на других, где твердая порода залегает глубже, использовались конструкции длиной 105 метров – это высота 35-этажного дома.

Под каждой опорой трассы создан "пучок" или "куст свай". "То есть каждая свая погружена под нужным уклоном. Опора с таким свайным фундаментом более устойчива при колебаниях. Между автодорожными опорами и пролетами установлены специальные антисейсмические устройства", – рассказали ранее "Дни.Ру" в инфоцентре "Крымский мост".

Катастрофы не страшны

Крымскому мосту не страшны самые опустошительные землетрясения. Он способен выдержать толчки до 9,1 балла. Переправа построена таким образом, чтобы обходить зоны тектонических разломов, которые есть в Керченском проливе.

Крымскому мосту не страшны землетрясения. Фото: most.life

Впрочем, землетрясения силой 9-10 баллов, отмечают ученые, случаются в районе Керченского пролива раз в пять тысяч лет. Несмотря на это, создатели проекта сделали так, чтобы мост "обходил" зоны разломов. А все участки строительства Крымского моста укрепили на случай возможных землетрясений и оползней.

Изучением сейсмической активности и грунтов в районе строительства моста занимались исследователи Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Рекомендации ученых были учтены в проектных решениях.

Крымским мостом активно пользуются автомобилисты. Фото: most.life

С ветерком

С момента открытия по Крымскому мосту проехали около четырех миллионов автомобилей. Только в январе на переправе побывали почти 200 тысяч транспортных средств, из них 37 тысяч – грузовые автомобили.

Интенсивность движения составила 6,3 тысячи транспортных средств. Легковые автомобили в основном едут из Крыма в Кубань, а большая часть грузового транспорта движется в обратном направлении. 

Автор: Иван Поляков23 февраля 2019, 08:20
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