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Регионы

В падении Крымского моста виновата Украина

Фото: most.life
Крымский мост может рухнуть в любой момент, так как построен в зоне движения тектонических плит. Очередную страшилку про грандиозное инженерное сооружение распространили украинские издания.
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Об угрозе обрушения Крымского моста на этот раз рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко. При этом он почему-то связал сейсмическую опасность в регионе с воссоединением Крыма с Россией.

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 Крымский мост

Крымский мост

"Тектонические плиты там двигаются, это регион, где происходят землетрясения. Все, что происходит – это следствие аннексии Крыма. Если бы он был украинский, не было бы десяти тысяч смертей на Донбассе, Украина жила бы спокойно и развивалась", - сказал Левченко в интервью "Народной правде".

По мнению Левченко, построив мост, Россия сознательно создала проблему прохода через Керченский пролив, снизив высоту судов, которые ходили там. "Если же он рухнет, то вообще перекроет весь проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", – сказал советник украинского министра. Левченко также уверен, что в случае катастрофы россияне обвинят во всем украинцев, которые давно хотели взорвать Крымский мост.


Про мост на Украине не говорит только ленивый. Когда его строили, украинские политики и эксперты наперебой кричали, что никакого моста не будет. Даже в момент запуска по нему автомобильного движения на Украине нашлись те, кто утверждал, что это фейк: телевизионную картинку, дескать, сняли в декорациях "Мосфильма". Примечательно, что такие утверждения транслировались даже в эфире украинского телевидения.

После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту на Украине началась массовая истерика: в соцсетях чего только не писали про падающий, сползающий в воду, трескающийся и разваливающийся на глазах мост. В обсуждениях злободневной темы принимали участие эксперты и строители, блогеры и чиновники.

Фото: most.life

В конце 2018 года таким злопыхателям пришлось отвечать главе комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрию Гемпелю. Тогда он пригласил авторов мифов о переправе проехать по "проседающему" Крымскому мосту и самим убедиться, насколько он крепок. Правда, никто на призыв депутата не откликнулся.

Крымский мост тем временем продолжает стоять. По нему уже проехали миллионы автомобилей. Летом он пользовался огромной популярностью у россиян, которые выбрали для отдыха Крым. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году. Как сказал сегодня в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, начало железнодорожного движения по Крымскому мосту даст возможность мощно развивать Крым и Севастополь.


Автор: Александр Комаров20 февраля 2019, 21:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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