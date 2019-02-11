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"Это не случайность": названа чудовищная причина появления Крымского моста

Для украинцев Крымский мост как кость в горле. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив давно стала одной из самых популярных тем для обсуждения. Украинские СМИ пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию, вбрасывая непроверенные сведения и откровенные фейки. Но иногда в Сети проскальзывают действительно любопытные заявления, озвученные высокопоставленными чинами. 
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С откровениями о переправе через Керченский пролив выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, причина появления Крымского моста – чисто экономическая.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Ходжес заявил, что Россия построила переправу, чтобы блокировать Азовское море и обрушить украинскую экономику. Генерал пояснил: Крымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смогли пройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск.

"Это не случайность и не ошибка проекта", – подчеркнул военный. Главная задача Крымского моста – навредить украинской экономике путем установления полного контроля над Азовским морем, уверен он.

По Крымскому мосту проехали четыре миллиона автомобилей. Фото: most.life

В Киеве заявляют, что переправа через Керченский пролив серьезно осложнила работу украинских портов на Азовском море. Грузооборот сильно упал, поэтому работники морской отрасли остаются без прибыли, утверждают в Незалежной. О вреде Крымского моста заявляли и некие работники порта Керчь.  

Портал "Керчь.ФМ" ранее опубликовал материал, где сообщал, что в 2015 году по Керченскому подходному каналу могли ходить корабли с осадкой до восьми метров, тогда как в январе прошлого года этот показатель снизился до 4,9 метра. Процесс активизировался после строительства Крымского моста, подметили СМИ.  

Длина Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

Из-за возведения переправы на дне начал быстро скапливаться ил, судоходные пути стали мелеть. Крымский мост, жалуются работники порта, убил морскую отрасль в восточном Крыму.  

Автомобильная часть трассы через Керченский пролив была введена в эксплуатацию в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскому мосту. Она должна открыться в конце 2019 года. По ней будут ходить как пассажирские, так и грузовые составы.

Автор: Федор Лопырев11 февраля 2019, 15:54
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Как Путин открыл Крымский мост

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