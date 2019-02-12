Названа дата обрушения Крымского моста

Крымский мост не дает покоя украинцам. Согласно прогнозам экспертов и пророчествам колдунов, переправа давно должна была рухнуть. Однако мост стоит, и по нему ездят машины, а скоро откроется и железнодорожная часть.

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