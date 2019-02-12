Названа дата обрушения Крымского моста
Истерика по поводу Крымского моста в Незалежной не утихает. Создается впечатление, что украинцам больше нечего обсуждать – только грандиозное сооружение, которое за 20 с лишним лет независимости им построить не удалось.
На прошлой неделе Крымский мост должен был рухнуть в воду, и украинцы приготовились к экологической катастрофе. Об этом предупредил замминистра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Однако мост снова устоял, и за дело взялись экстрасенсы. Михаил Тодоров, называющий себя ясновидящим, заявил, что Крымский мост развалится через пять лет. Причиной станет не человеческий фактор, а мощное землетрясение в Черном море. По прогнозу экстрасенса, оно случится в августе-сентябре 2023 года, пишет "РБК-Украина".
Крым по сейсмической классификации входит в число умеренно опасных регионов. Тем не менее с начала ХХ века там произошло около 100 землетрясений. Самое сильное – магнитудой 9 баллов – наблюдалось в 1927 году. Очевидно, что архитекторы, работавшие над проектом Крымского моста, учли этот фактор.
Однако украинские специалисты то и дело заявляют, что переправа через Керченский пролив строится с нарушениями. Якобы возведение Крымского моста сопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем и для российского бюджета.
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