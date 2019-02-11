Напавшему на активистов "Трезвой России" грозит уголовная ответственность
Хозяин одного из складов, впервые предстал перед судом в Новолакском районном суде Республики Дагестан. 12 октября 2018 года во время антиалкогольного рейда Руслан Абакаров напал на координатора "Трезвой России" Яна Иванова, после чего врачи диагностировали у активиста открытый перелом костей носа.
Дело широко обсуждали в СМИ и соцсетях, гражданских активистов поддержали известные журналисты, блоггеры и политики. Жители Дагестана присоединились к кампании в поддержку проекта "Трезвая Россия".
В итоге против Абакарова возбудили уголовное дело по 112 статье – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также был составлен административный протокол по факту нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". После обращения активистов, полиция нашла незаконную постройку, где активна шла торговля алкоголем.
Всего за годы работы активистами "Трезвой России" в Дагестане было проведено 130 алкогольных рейдов. Общественники выявили более 200 тонн контрафактной спиртосодержащей продукции.
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