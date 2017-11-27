Названы самые "пьющие" регионы России

Федеральный проект "Трезвая Россия" опубликовал рейтинг регионов с высоким и низким уровнями алкоголизации за 2017 год. Составляя этот список, эксперты руководствовались сразу несколькими критериями.

Специалисты оценивали регионы на основе данных о количестве людей, умерших из-за употребления алкоголя, состоящих на учете в медучреждениях с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольный психоз", а также на основе числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения, сообщается на официальном сайте организации. Было подсчитано общее количество проданного спиртного, а также то, сколько времени в сутки местные жители лишены возможности приобретать выпивку.

Согласно этому рейтингу, самыми "трезвыми" регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. В прошлом году эти уголки страны также лидировали в этом списке. В десятку "малопьющих" регионов попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.

А вот самыми "пьющими" оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия. Также в этот список попали Чукотский автономный округ, Пермский край и Нижегородская область.