В Петербурге мужчина сообщил о заложенной бомбе ради приезда скорой помощи

54-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в столовой в Санкт-Петербурге. Пострадавший вызвал бригаду скорой помощи.
Медики не торопились, и тогда мужчина решился на отчаянный поступок. По данным РИА ФАН, он позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенной в Мариинском театре бомбе. На место ЧП выехали экстренные службы. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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