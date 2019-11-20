Как за новым iPhone: в Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу

В Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу в Ярославле. Предприимчивые люди просят от 1000 рублей за место поближе к началу. А у кого денег нет, вынуждены стоять по несколько часов, занимая очередь чуть ли не с четырех утра
Дело в том, что со дня на день взлетит ценник за медкомиссию для водительских прав. Более чем в десять раз. По данным телеграм-канала Mash, в некоторых регионах справка обойдется почти в девять тысяч рублей.
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