Под Москвой сотрудники ДПС помогли людям спастись от гибели в пожаре

В Подмосковье сотрудники ДПС помогли спастись людям из пожара. Правоохранители быстро соориентировались и подогнали под окна горящей квартиры "Газель", чтобы на ее крышу спрыгнули пострадавшие.
Пока одни полицейские спасали жильцов снаружи, их коллега побежал в здание, чтобы проверить остался ли кто-нибудь внутри. По данным телеграм-канала "Baza", он вывел одного человека, всех жильцов вовремя эвакуировали.
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