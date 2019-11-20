Автобус с туристами из Китая перевернулся в Мурманской области

Источник в правоохранительных органах Мурманской области сообщил, что 19 ноября произошла авария с участием туристического автобуса из Китая. По пути в Териберку он сошел с трассы и перевернулся.
По данным FlashNord, в результате ДТП несколько китайцев получили серьезные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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