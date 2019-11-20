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LUGAPORT обеспечит транспортную безопасность России и может получить 17,5 млрд. рублей дополнительного оборота в год

Фото: lugaport.com
Со времен СССР в нашей стране еще не проектировался и не строился терминал, по своим характеристикам сопоставимый с LUGAPORT. О самом проекте во время пресс-брифинга в рамках форума "Транспортная неделя" в Гостином дворе журналистам рассказал президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров. 
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Терминал будет способен принимать до 1,1 тысячи вагонов в сутки и суда класса Panamax, New-Panamax, Baby– Capesize с осадкой до 15,5 метра. Как отмечают эксперты, он обещает войти в список самых современных проектов подобного рода в России и будет способен дать мощный импульс для развития железнодорожной инфраструктуры не только Северо-Западного региона страны, но и ее центральной части, а также Сибири. Проектная мощность универсального торгового терминала "Усть-Луга" LUGAPORT составляет около 24,3 миллиона тонн грузов в год.

Новый комплекс должен привлечь в том числе и те грузопотоки, которые ранее проходили на экспорт через порты Финляндии и стран Балтии. Речь идет о 22 миллионах тонн угля и кокса, восьми миллионах тонн зерновых, до семи миллионов тонн железнорудного сырья, до двух миллионов тонн лесных грузов и до двух миллионов тонн черных металлов. "Есть с чем работать", – оценил емкость рынка Константин Гончаров.

Планируется, что с завершением строительства терминала стоимость перевалки грузов, переориентированных на Усть-Лугу из портов стран Балтии, составит порядка 17,5 миллиарда рублей ежегодно. "В моем понимании, конкуренция должна всегда присутствовать. Чем больше конкуренция, тем более качественная услуга будет предоставляться клиенту", – уверен президент группы компаний "Новотранс".

"Количество людей, работающих в терминале в круглосуточном режиме, будет в районе тысячи человек", – подчеркнул он.

Все это означает, что колоссальные средства, затрачиваемые на перевалку грузов в Балтии и Финляндии, не уйдут за границу, а пополнят российский бюджет. Инвестор комплекса – "Новотранс" – является холдингом, предприятия которого имеют исключительно российскую юрисдикцию. "LUGAPORT мы развиваем для того, чтобы предоставить больший спектр услуг нашим клиентам", – рассказал Константин Гончаров.

Общий объем инвестиций в проект составил 46,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 38 миллиардов являются собственными инвестициями "Новостранса".

"Позиция, которая есть у меня как у акционера, – из десяти рублей девять вкладывать в инфраструктурные проекты в России", – подчеркнул Константин Гончаров.

"LUGAPORT – масштабный и значимый проект для транспортной безопасности нашей страны", – уверен он.

Константин Гончаров. Фото: lugaport.com

Отмечается, что работам по строительству терминала предшествовали успешные переговоры с Министерством транспорта России, ОАО "Российские железные дороги" и правительством Ленинградской области. Также согласованы работы Росморпорта по углублению дна у причалов, что значительно расширит возможности порта по приему судов.

Фото: lugaport.com

"Первую очередь нашего терминала мы должны запустить 1 января 2023 года. Соответственно, к этому моменту уже должна быть построена железнодорожная станция, должны быть сделаны дноуглубительные работы", – заметил Константин Гончаров. Для этого учитываются действия РЖД и Росморпорта, что позволит терминалу полноценно функционировать с самого первого дня запуска. "У нас идет четкая синхронизация", – подчеркнул президент группы компаний "Новотранс"

Автор: 20 ноября 2019, 09:53

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