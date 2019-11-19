В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного

Судя по всему, животное сильно испугалось, поэтому никак не могло выбраться. Очевидцы позвонили в МЧС, чтобы сообщить о случившемся.
Прибывший на место спасатель добрался до животного на катамаране. Сначала он попытался затащить пса на плот, но это могло привести к опрокидыванию. Тогда мужчина просто взял питомца за холку и, придерживая, помог ему доплыть до берега.
Люди встретили пса и ее спасителя громкими аплодисментами, сообщает Пятый канал.
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