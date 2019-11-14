В Великом Новгороде в магазине "Лента" выявили контрабанду ртути

Новгородец незаконно продал 1,8 килограмма ртути через гипермаркет "Лента". Предприимчивый россиянин оказался на скамье подсудимых.
По данным FlashNord, злоумышленник совершил незаконную продажу ртути через ячейку хранения гипермаркета "Лента". Через посредника покупатель передал закладчику 300 тысяч рублей. В отношении торговца возбуждено уголовное дело.
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