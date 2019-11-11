Медведи держат в страхе жителей Коми

Жители Удорского района Коми сообщили о бродящих по округе медведях. Люди опасаются, что дикие животные могут слишком близко подойти к населенным пунктам, передает FlashNord.
В Министерстве природы поспешили успокоить местных жителей: звери должны впасть в спячку до 30 ноября. Ранее был подписан приказ, позволяющий до этой даты отстрелить шесть медведей в двух районах Коми.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Отказ от мяса
Как пережить кризис в отношениях?