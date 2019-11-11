Медведи держат в страхе жителей Коми

Жители Удорского района Коми сообщили о бродящих по округе медведях. Люди опасаются, что дикие животные могут слишком близко подойти к населенным пунктам, передает FlashNord.

В Министерстве природы поспешили успокоить местных жителей: звери должны впасть в спячку до 30 ноября. Ранее был подписан приказ, позволяющий до этой даты отстрелить шесть медведей в двух районах Коми.