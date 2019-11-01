Синоптики предупредили Удмуртию о снежных заносах

В Удмуртии в ночь на 2 ноября ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на сообщение гидрометцентра республики. Синоптики прогнозируют метель, образование снежных заносов и гололеда.
Температура воздуха в ночь на субботу опуститься до -11 °С. Днем ожидается 0…-5°С. В воскресенье местами возможен слабый снег, будет менее ветрено. Днем столбик термометра покажет 0…-2 °С. В начале следующей недели потеплеет, временами возможны дожди, обещают метеорологи.
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