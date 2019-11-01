В Ярославле рука ребенка застряла в автомате для выдачи бахил

В Ярославле спасатели вытащили руку мальчика из автомата для выдачи бахил. Уточняется, что пятилетний ребенок в поликлинике решил ускорить работу аппарата, и его пальцы застряли в механизме. Сотрудники МЧС вскрыли устройство, и с помощью жидкого мыла освободили пострадавшего, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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