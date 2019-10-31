Под Вологдой пенсионер застрелил сына сожительницы

В деревне Подберезка Вологодской области местный житель застрелил сына сожительницы. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Жуткий случай произошел в августе этого года. К пенсионеру приехал в гости сын приятельницы. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате пенсионер схватил ружье и выстрелил в оппонента. Пострадавший скончался от полученного ранения по дороге в больницу, сообщает FlashNord.
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