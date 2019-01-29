В Свердловской области грабитель изрезал двух продавщиц ножом

Суд в Серове вынес приговор убийце двух продавщиц магазина промышленных товаров. Мужчина не менее 29 раз ударил ножом одну женщину и нанес не менее 11 ударов другой. Об скончались на месте, сообщает портал tagilcity.ru.
У мужчины был сообщник, после убийства они вместе вынесли из кассы магазина около 60 тысяч рублей и имущество убитых. Подельник обвиняемого умер, а осужденный отправится в колонию на 22 года.
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