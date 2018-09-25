Бухгалтер украла полмиллиона рублей у предпринимателей

Бухгалтер из Нефтекамска обокрала предпринимателей. 30-летняя женщина по подложным документам переводила чужие деньги на свои счета, передает mkset.ru.
Работавшая сразу на несколько бизнесменов бухгалтер вела дела фирм, составляла фиктивные электронные документы, чтобы создать видимость того, что именно по этим платежным документам предприниматели должны оплатить налоги, долги и прочие траты. Однако все средства она присваивала себе. Общая сумма украденного составила полмиллиона рублей.
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