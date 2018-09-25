15-летний кикбоксер проучил пьяницу и попал под суд за убийство

В Нижнем Тагиле 15-летнего кикбоксера обвинили в убийстве человека, который скончался после избиения на улице. Как пишет tagilcity.ru, юный спортсмен действительно врезал мужчине, но в деле слишком много несостыковок.

По предварительным данным, молодой человек услышал зов о помощи и решил разобраться, в чем дело. Оказалось, что в овраге лежал пьяный мужчина, который не мог подняться. Юноша помог тагильчанину и решил проводить до людного места.

По дороге мужчина предложил школьнику выпить, но тот отказался. Это взбесило тагильчанина, он схватил кикбоксера за капюшон и порвал куртку. Юноша в ответ ударил обидчика, тот упал. Чтобы проучить оппонента, спортсмен забрал у мужчины телефон из кармана и ушел. Через две недели в больнице пострадавший скончался от обширных травм головы.