Ростовчане подрались с таксистом и угнали его машину

В Ростове-на-Дону двое пассажиров угнали автомобиль такси. Как пишет rostovgazeta.ru, мужчины после прибытия на конечную точку маршрута накинулись с кулаками на водителя. Один из пассажиров забрал ключи от машины, вытолкнул таксиста и уехал со знакомым.
Вскоре злоумышленника задержали, он был за рулем угнанного автомобиля. Второй участник инцидента разыскивается.
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