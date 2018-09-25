Житель Подмосковья жестоко убил мать-старушку

В Сергиево-Посадском районе мужчина убил свою 75-летнюю мать. Труп старушки нашли в ее квартире, передает mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу областного Следственного комитета.
На теле пожилой женщины имелись ссадины и ножевое ранение грудной клетки. По подозрению в убийстве задержан 55-летний сын погибшей.
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