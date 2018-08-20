Сбежавший с уголовным делом подозреваемый попал на видео

Камеры наружного наблюдения сняли, как из окна здания полиции в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа выпрыгнул мужчина со стопкой листов в руках. Теряя на ходу свою ношу он перелез через забор и скрылся. Беглецом оказался 32-летний местный житель, подозреваемый в краже проржавевшего кузова легкового автомобиля, передает портал newizv.ru.

По версии следствия, мужчина дождался, пока из кабинета на первом этаже уйдут правоохранители и, схватив со стола уголовное дело, на глазах у адвоката пробил головой москитную сетку и был таков. Теперь мужчине вменяется также воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Он полностью признал свою вину, объяснив, что поступил так в знак протеста против выводов сотрудников полиции о его причастности к краже кузова.