В Подмосковье умер запертый в машине пятилетний ребенок

В городе Ступино Московской области в запертом автомобиле скончался пятилетний мальчик, передает RT. Сообщается, что в транспортном средстве его оставила мать. Женщина отправилась устраиваться на одно из предприятий города, а когда вернулась ребенок уже был мертв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

